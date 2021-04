Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B 295

Ditzingen: Verkehrsunfall mit drei Beteiligten

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich aufgrund eines plötzlich auftretenden gesundheitlichen Problems verlor am Mittwoch gegen 10:10 Uhr ein 71 Jahre alter Volvo-Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der 71-Jährige befuhr die Bundesstraße 295 von Stuttgart kommend in Richtung Ditzingen und kam auf Höhe der Autobahnanschlussstelle Stuttgart-Feuerbach nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte er zunächst gegen die Leitplanke und stieß dann gegen einen VW, dessen 81-jähriger Fahrer an einer roten Ampel auf der linken der beiden Abbiegespuren auf die BAB 81 in Richtung Autobahndreieck Leonberg stand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW noch auf den Mercedes eines 40-Jährigen geschoben. Hierdurch wurden der 81- und 40-Jährige leicht verletzt. Ein Rettungsdienst brachte den 40-Jährigen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Darüber hinaus wurde der 71-jährige Mann aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Abschließend konnte noch nicht geklärt werden, ob er durch den Unfall auch Verletzungen davongetragen hat. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 60.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten waren beide Linksabbiegerspuren gesperrt. Den Verkehrsteilnehmern war es allerdings möglich auf die BAB 81 in Richtung Leonberg aufzufahren. Diesbezüglich kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen. Durch den Zusammenstoß hatten sich der Volvo und der VW verkeilt, sodass ein Kran notwendig war, um die beiden Fahrzeuge voneinander zu trennen. Nachdem dies erfolgreich durchgeführt werden konnte, musste der nicht mehr fahrbereite Volvo abgeschleppt werden. Schlussendlich war die Bergung gegen 13:30 Uhr beendet und die Sperrung wurde aufgehoben.

