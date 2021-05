Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Nattheim - Unfallbeteiligter flüchtet

Zuvor genehmigte sich ein Motorradfahrer am Sonntag in Nattheim noch ein Bier.

Ulm (ots)

Gegen 19 Uhr fuhr ein 27-Jährige in der Dieselstraße und bog nach links zu einer Tankstelle ab. Ein 59-Jähriger kam mit seinem Yamaha Motorrad entgegen. Den übersah die Fahrerin des Renault. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen und der Kradlenker stürzte. Dabei verletzte er sich wohl leicht. Nach dem Unfall begab sich der 59-Jährige in die Tankstelle und kaufte dort wohl ein Bier. Das trank er noch an der Unfallstelle. Die Unfallverursacherin informierte die Polizei. Noch vor dem Eintreffen der Beamten wurde der Motorradfahrer von einem unbekannten Autofahrer abgeholt. Er stieg auf den Beifahrersitz und fuhr weg. Sein Motorrad ließ er zurück. In einem Krankenhaus fand die Polizei den 59-Jährigen. Da er wohl schon auch direkt nach dem Unfall nach Alkohol roch, musste er Blutproben abgeben. Die sollen nun klären, ob der Motorradfahrer schon vor dem Unfall alkoholisiert war oder nicht. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 4.000 Euro. Das Polizeirevier Heidenheim (Telefon 07321/3220) hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen die den Unfall beobachtet haben oder weitere Hinweise geben können.

+++++++ 0885993

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell