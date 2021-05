Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Schlat - Bei der Tat gestört

Zwei Diebe flüchteten am Montag in Schlat.

Kurz vor 1 Uhr schaute ein Zeuge aus dem Fenster in der Burgstraße. Er sah wie sich zwei Unbekannte an einem Smart zu schaffen machten. Der Zeuge schrie die Unbekannten an. Die flüchteten darauf hin und der Zeuge informierte die Polizei. Die fahndete nach den Unbekannten. Die blieben verschwunden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge machten die Diebe keine Beute.

Tipp der Polizei: Auto Aufbrecher haben es nicht es nicht immer Navigationsgeräte und Autoradios abgesehen. Auch Taschen und andere Dinge haben sie im Visier. Lassen Sie keine Wertsachen im Auto zurück. Verschließen Sie Fenster, Türen, Schiebedach. Auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Weitere Informationen auf www.polizei-beratung.de

