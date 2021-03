Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit leichtverletzter Person

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 08:40 Uhr kam es an der Kreuzung Raschigstraße/Schlehengang zu einem Verkehrsunfall. Eine 32-jährige Autofahrerin soll die Vorfahrt einer 34-jährigen Autofahrerin missachtet haben. Die 34-jährige kam durch den Zusammenstoß von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum. Sie wurde durch den Unfall leicht verletzt und wurde mit ihrem im Auto befindlichen 2-jährigen Kind zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand außerdem ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000,- Euro.

