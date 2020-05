Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Tür stoppt Einbrecher

Hamm-Pelkum (ots)

Unbekannte haben versucht, in ein Gebäude am Liboriusweg einzudringen. Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 6. Mai (14 Uhr), und Donnerstag, 7. Mai (7.30 Uhr), traten sie die Metall-Luke eines Kellers auf und drangen so in den Keller ein. Über die Kellertreppe gelangten sie an eine verschlossene Innentür, die ins Erdgeschoss des Gebäudes führt. Es gelang den Unbekannten nicht, die Tür zu öffnen. Daher flüchteten sie ohne Beute. Bitte wenden sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916 0. (lt)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell