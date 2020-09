Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Falscher Polizeibeamter - bislang 15 Opfer

Bammental (ots)

Am Montag im Zeitraum von 16:00 Uhr bis 18:30 Uhr rief ein unbekannter Täter bei bislang 15 der Polizei bekannten Opfern aus Bammental an und gab sich als Polizeibeamter aus. In allen Fällen gab er an, dass in der Nachbarschaft eingebrochen wurde und bei den festgenommenen Tätern Unterlagen für weitere geplante Einbrüche bei den Opfern aufgefunden wurden. Weiterhin versuchte der Betrüger Auskünfte über das Vermögen der Opfer zu erlangen.

Alle Opfer reagierten richtig und ließen sich nicht auf die Anrufe ein, wodurch kein Sachschaden entstand.

Es ist nicht auszuschließen, dass es in den nächsten Tagen und Wochen zu weiteren ähnlichen Anrufen in der Region kommen kann.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei erneut auf folgendes hin:

-Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten

-Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen

-Die Polizei ruft Sie niemals unter dem Polizeinotruf 110 an

-Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach schnellen Entscheidungen, Kontaktaufnahme mit Fremden sowie Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen

-Fordern Sie bei persönlichem Kontakt von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis

-Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt - suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben

-Benutzen Sie NIE die Rückruftaste oder sonstige Tastenkombinationen, da Sie sonst wieder bei den Tätern landen

-Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse

-Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen

Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de

Wer glaubt Opfer eines Betrugs geworden zu sein, meldet sich sofort bei der örtlichen Polizeidienststelle oder beim Polizeinotruf 110.

Personen, die Hinweise auf die Täter geben können oder selbst betroffen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 beim Kriminaldauerdienst oder bei dem örtlichen Polizeirevier zu melden.

