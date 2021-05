Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Staig - Streit eskaliert

In einer psychischen Ausnahmesituation befand sich ein 42-Jähriger am Samstag in Staig.

Ulm (ots)

Gegen 16.30 Uhr verständigten Zeugen die Polizei. In einem Wohngebäude in Staig war ein Streit eskaliert. Als die Polizei eintraf, hatte der Mann ein Messer in der Hand. Er drohte wohl, sich damit selbst zu verletzen. Mit beruhigenden Gesprächen versuchten die Polizisten denn Mann dazu zu bringen, das Messer beiseite zu legen. Darauf ließ er sich nicht ein. Um mögliche Gesundheitsgefahren von ihm abzuwenden, erhielt die Ulmer Polizei Unterstützung von Spezialkräften des Polizeipräsidiums Einsatz. Ihnen gelang es den Mann abzulenken. Sie überwältigten ihn und konnten ihm das Messer abnehmen. Der Mann blieb unverletzt. Er kam in ein psychatrisches Krankenhaus.

+++++++ 0882091

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell