POL-HRO: Mehrere Tatverdächtige auf frischer Tat

Rostocker Polizeibeamte stellten am gestrigen und heutigen Tage insgesamt drei verdächtige Personen auf frischer Tat im Zusammenhang mit Graffitischmierereien und einem Kellereinbruch.

Am 27. April 2021, gegen 01.20 Uhr traf eine Streifenwagenbesatzung auf zwei Männer in der Nähe eines frisch gesprühten Graffitis in der Rostocker Nobelstraße, Straßenbahnhaltestelle Charles-Darwin-Ring. Im Zuge der polizeilichen Kontrollmaßnahmen der zwei 18-jährigen Deutschen wurde bekannt, dass beide Personen alkoholisiert und bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten waren, u. a. wegen Sachbeschädigung durch Graffiti. An den Männern waren zudem Farbanhaftungen zu sehen. Die Polizisten sicherten alle Spuren und stellten verschiedene Beweismittel sicher.

Am 26. April 2021, gegen 09.30 Uhr suchten die polizeilichen Einsatzkräfte den Tatort zu einem Kellereinbruch in der Rostocker Helsinkier Straße auf. Dabei stießen sie auf eine männliche Person, die zunächst angab in diesem Hause zu wohnen. Eine Überprüfung ergab jedoch, dass der 29-jährige Deutsche in einer anderen Anschrift gemeldet ist. Die Durchsuchungen seiner Person und der mitgeführten Sachen brachten diverse Hauseingangsschlüssel und Werkzeuge zu Tage. Der Tatverdächtige wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen, wie einer Beschuldigtenvernehmung, in die Räumlichkeiten des Kriminalkommissariats Rostock verbracht.

Die entsprechenden Strafanzeigen werden weiterhin durch die Rostocker Kriminalpolizei bearbeitet.

