POL-WHV: Pressemeldung PK Jever 18.12. - 20.12.2020

1. Verkehrsunfallflucht

Freitag dem 18.12.2020, 16:10 Uhr

Ein zur Zeit unbekannter Auslieferungsfahrer setzt mit seinem Kleintransporter in der Kirchstraße in Neustadtgödens zurück und beschädigt eine Hausmauer. Anschließend entfernt sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen mögen sich unter 04461 92110 oder 04422 999750 mit der Polizei in Verbindung setzen.

2. Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Eine 18-jährige befährt mit ihrem Pkw am Freitag gegen 17:50 Uhr die B 210 von Schortens in Richtung Wilhelmshaven und verliert kurz vor der Einmündung zur L 815 die Kontrolle über ihren Pkw. Zunächst gerät sie rechts auf die Berme, lenkt nach links, kollidiert mit der Leitplanke und schleudert wieder nach rechts in den dortigen Graben. Der nicht mehr fahrbereite Pkw wird von einem Abschleppunternehmen geborgen. Die junge Dame verbringt die Nacht zur Überwachung im Krankenhaus.

Die B210 wird für die Bergung und Unfallaufnahme für ca. 45 Minuten in Fahrtrichtung WHV gesperrt.

