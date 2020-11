POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde ein grauer Citroen Berlingo (Kastenwagen) im Grenzweg durch einen Unfall beschädigt. Das Auto parkte in einer Einfahrt an der Grundstücksgrenze, als es durch den Unfall hinten links beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro zu kümmern.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise auf den Verursacher geben?

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

