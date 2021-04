Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Verstorbener in Bus entdeckt.

Goslar (ots)

Am Samstagvormittag, 08.48 Uhr, wurde der Polizei Goslar über Notruf von einem Mitarbeiter der Harzer Busse über Notruf mitgeteilt, dass er bei einer Kontrolle eine unbekannte leblose männliche Person in einem auf dem Betriebshof in der Glück-Auf-Strasse abgestellten Bus festgestellt habe.

Die Goslarsche Zeitung berichtete darüber kurz in ihrer heutigen Ausgabe, eine Pressemitteilung durch die PI Goslar erfolgte bislang nicht.

Eine unmittelbar nach Bekanntwerden des Sachverhalts zum Einsatzort entsandte Streifenwagenbesatzung fand diesen Sachverhalt bestätigt vor.

Ergänzend kann mitgeteilt werden, dass im Rahmen der sich anschließenden Recherchen zwischenzeitlich die Identität des Verstorbenen ermittelt werden konnte, es handelt sich um einen 24-Jährigen aus dem Landkreis Goslar.

Durch den zeitgleich alarmierten Notarzt wurde vor Ort eine ungeklärte Todesursache festgestellt, die ein staatsanwaltschaftliches Todesermittlungsverfahren nach sich zieht.

Die weiteren Maßnahmen dazu werden in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig geführt.

Siemers, KHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell