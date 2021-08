Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Smart überschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Steckfeld (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich am frühen Samstagmorgen (14.08.2021) an der Kreuzung Welfenstraße/Adornostraße. Ein 20-jähriger Smartlenker befuhr gegen 03.50 Uhr die Adornostraße in Fahrtrichtung Welfenstraße. An der Kreuzung Adornostraße/Fruhwirtstraße verlor er vermutlich auf Grund überhöhter Geschwindigkeit und Alkoholbeeinflussung die Kontrolle über sein Car-Sharing-Fahrzeug, überfuhr den Bordstein und kollidierte mit dem Mast einer Ampelanlage. Danach überschlug sich der Pkw und kam zirka 30 Meter weiter, nachdem er noch eine Laterne gestreift hatte, auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrzeuglenker erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An dem neuwertigen Smart entstand Totalschaden, er musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt insgesamt zirka 30.000 Euro. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde noch vor Ort beschlagnahmt. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion unter der Rufnummer +4971189904100 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell