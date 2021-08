Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld Beim Überholen geschnitten

Hildesheim (ots)

Alfeld

Auf der Bundesstraße 3, zwischen Alfeld und Delligsen, wurde am Mittwochabend, 04.08.2021, gegen 19.20 Uhr, eine 50-jährige Delligserin bei einem Überholvorgang geschnitten. Die 50-jährige war mit ihrem PKW in Rtg. Delligsen unterwegs, als ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW, einem schwarzen Chevrolet, nach einem Überholvorgang knapp vor ihr einscherte. Um eine Kollision zu verhindern musste die Delligserin ihr Fahrzeug abbremsen und ausweichen. In Höhe der Ortschaft Delligsen drängte dieser Fahrzeugführer die Delligserin dann erneut ab, so dass diese nicht nach rechts in den Ort abbiegen konnte. Im Rahmen der Fahndung konnte der verantwortliche Fahrzeugführer durch die Einbecker Polizei ermittelt werden. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Nötigung im Straßenverkehr. Zeugen dieser beiden Vorfälle werden gebeten sich an die Polizei Alfeld, Tel. 05181/91160, zu wenden./tsc

