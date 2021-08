Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung durch Feuer

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt (Sti). Am 08.08.2021, gegen 06.35 Uhr stellte eine Passantin auf einem Parkplatz in der Ahrberger Straße eine starke Rauchentwicklung aus einem Altpapiercontainer fest. Ein bislang unbekannter Täter hat den Inhalt des Altpapiercontainers vermutlich vorsätzlich in Brand gesetzt. Der Brand musste durch die freiwillige Feuerwehr Sarstedt gelöscht werden. Durch das Feuer wurden Teile des Containers beschädigt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell