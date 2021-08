Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Hildesheim (ots)

Algermissen (Sti) Am 08.08.21, gegen 00.35 Uhr führte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Sarstedt eine Verkehrskontrolle in der Schulstraße in Algermissen durch. Bei dieser Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der 45jährige Fahrzeugführer aus Hildesheim offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Bei einer weiteren Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit ergaben sich Anhaltspunkte, dass der Fahrzeugführer auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Dem Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen ihn eingeleitet.

