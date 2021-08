Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Alfeld

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken ist am Freitag, 06.08.2021, in der Zeit zwischen 14.15 Uhr und 15.20 Uhr, in Alfeld, Perkwall, auf dem Parkplatz vor dem alten Sappi-Verwaltungsgebäude, ein grauer PKW Renault Clio beschädigt worden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An dem PKW Renault Clio entstand am hinteren linken Kotflügel/Schürze ein Schaden von ca. 2.000,- Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Alfeld unter Tel. 05181/91160 zu melden./tsc

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell