Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld Sachbeschädigung an PKW

Hildesheim (ots)

Alfeld

Ein am Fahrbahnrand in der Heinrich-Rinne-Straße geparkter weißer PKW Opel Corsa wurde in der Nacht von Freitag, 06.08.21 zum Samstag, 07.08.2021, mutwillig beschädigt. Gegen 23.50 Uhr hörte die Geschädigte, eine 48-jährige Alfelderin, auf der Straße lautstarke Stimmen von mehreren männlichen Personen und einen lauten Knall. Am Samstagmorgen habe sie dann eine heftige Delle an ihrem PKW festgestellt. Es ist zu vermuten, dass diese Beschädigung mit ihrer Feststellung in der Nacht zusammenhängt. Am PKW entstand ein Schaden von ca. 1.000,- Euro. Zeugen, die Hinweise auf diese Personengruppe geben können, bzw. sonst Angaben zu der Sachbeschädigung machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Alfeld, Tel. 05181/91160 zu melden./tsc

