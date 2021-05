Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person auf der Autobahn 28 im Bereich der Gemeinde Hatten

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 22. Mai 2021, gegen 19:15 Uhr, kam es auf der A28 in Richtung Bremen zu einem Verkehrsunfall. Zwischen den Anschlussstellen Hatten und Hude verlor eine 44-jährige Fahrerin aufgrund eines Reifenschadens die Kontrolle über ihren PKW. Hierdurch kollidierte sie zunächst mit der Mittelschutzplanke, wurde von dieser abgewiesen und schleuderte quer über die Fahrbahn in den Seitenraum. Hier touchierte der PKW mehrere kleine Bäume und Sträucher, bevor er in einem Graben zum Stehen kam. Die Fahrerin aus Delmenhorst wurde durch den Unfall leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Volvo der Frau wurde so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf ca. 6.000 Euro geschätzt. Es kam zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

