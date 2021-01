Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall verursacht und geflüchtet (07.01.2021)

Villingen-SchwenningenVillingen-Schwenningen (ots)

Eine Verkehrsunfallflucht begangen hat am Donnerstagabend gegen 20.00 Uhr eine 21-jährige Autofahrerin in der Straße "Kopsbühl". Eine Zeugin beobachtete die junge Frau dabei, wie sie mit einem VW Golf mit hoher Geschwindigkeit durch die Straße fuhr und dann gegen einen geparkten Hyundai prallte. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr die Frau weiter, konnte jedoch von der Polizei ermittelt werden. Sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen Unerlaubtem Entfernens vom Unfallort.

