POL-IZ: 201019.2 Itzehoe: Trunkenheit im Verkehr

Am Samstagabend hat eine Streife in Itzehoe die Trunkenheitsfahrt eines Mannes beendet. Er musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen.

Um 19.05 Uhr überprüften die Beamten im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Timm-Kröger-Straße den Fahrer eines Opels. Während des Gesprächs mit dem 46-Jährigen nahmen die Einsatzkräfte aus dem Fahrzeuginneren deutlichen Atemalkoholgeruch wahr. Sie boten ihrem Gegenüber daraufhin einen Atemalkoholtest an, der ein Ergebnis von 1,68 Promille erbrachte. Die Polizisten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und stellten den Führerschein des in Itzehoe Lebenden sicher.

Der Beschuldigte wird bis auf Weiteres keine fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeuge mehr führen dürfen, er wird sich wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

