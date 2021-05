Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Gefährdung des Straßenverkehrs mit anschließender Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Elsfleth. Am 21.05.2021, gegen 14:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B212 im Bereich Wehrder. Ein 23-Jähriger aus der Gemeinde Elsfleth befuhr zum Unfallzeitpunkt mit seinem Mercedes die B212 in Fahrtrichtung Berne. In einer Kurve, kurz vor der Hunterbrücke, kam diesem auf der eigenen Fahrbahnseite ein Fahrzeug entgegen, welches sich gerade in einem Überholvorgang befand. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern musste der Mercedes-Fahrer nach rechts auf die Berme ausweichen, geriet dadurch ins schleudern und prallte gegen einen Poller. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in einer Höhe von mindestens 2.000 Euro. Der Fahrer des BMW setzte seine Fahrt in Richtung Elsfleth fort ohne sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen BMW, 3er-Reihe, vermutlich mit Bremer Kennzeichen handeln. Nach ersten Zeugenaussagen soll dieser bereits im Vorfeld andere Fahrzeuge riskant überholt haben. Gegen den noch unbekannten Verursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Zeugen die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können werden gebeten, sich mit der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/9350 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell