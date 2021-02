Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Hyundai beschädigt

Geeste (ots)

Am Dienstag wurde in der Zeit von 11.25-12.10 Uhr auf dem Parkplatz des Combi Marktes im Ortsteil Dalum ein roter Pkw Hyundai angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher sowie mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931) 9490 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell