POL-EL: Nordhorn - Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl aus Fahrradgeschäft

Nordhorn (ots)

Bereits am 29. September vergangenen Jahres ist es in einem Nordhorner Fahrradgeschäft zum Diebstahl zweier E-Bike-Akkus im Wert von 1100 Euro gekommen. Die Polizei Nordhorn sucht nun mit Bildern einer Überwachungskamera nach dem Täter. Die Ermittler gehen davon aus, dass der abgebildete Mann die Diebstähle in gewerbsmäßiger Absicht begangen hat. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.

Bildmaterial unter: https://www.lka.polizei-nds.de/startseite/fahndung/fahndungen_via_sozialer_netzwerke/nordhorn-taeter-nach-ladendiebstahl-gesucht-115338.html

