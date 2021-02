Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Geisterfahrer auf der A31 rechtzeitig aus dem Verkehr gezogen

Lingen (ots)

Am Donnerstagmorgen ist es auf der Autobahn 31 zu einer äußerst gefährlichen Verkehrssituation gekommen. Wie durch ein Wunder ist dabei niemand zu Schaden gekommen. Ein 75-jähriger Mann aus Nordhorn war gegen 9.15 Uhr mit seinem Opel an der Anschlussstelle Lingen als Geisterfahrer auf die Autobahn aufgefahren. Er war in der Folge auf dem Überholfahrstreifen entgegen des sonstigen Verkehrs in Richtung Emden unterwegs. Dabei gefährdete er zahlreiche andere Auto- und Lkw-Fahrer. Diese mussten teils ausweichen oder ihre Fahrzeuge stark herunterbremsen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Eine Streife der Autobahnpolizei befand sich zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise in unmittelbarer Nähe. Die Beamten konnten den Falschfahrer aus dem Verkehr ziehen, noch bevor es zu einem größeren Unglück kam. Gegen den augenscheinlich verwirrten Fahrer des Kleinwagens wurde ein Ermittlungsverfahren wegen "Gefährdung des Straßenverkehrs" eingeleitet. Sein Führerschein wurde einbehalten. Betroffene, die im Rahmen des beschriebenen Vorfalls gefährdet und noch bislang noch nicht von der Autobahnpolizei angerufen wurden, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0591)87715 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell