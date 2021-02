Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Am Montag wurde zwischen 10.30 - 11.00 Uhr ein schwarzer Dacia Duster beschädigt. Der PKW stand während dieser Zeit auf dem Parkplatz einer Firma für Sicherheitstechnik am Gildehauser Weg, auf dem Parkplatz des Kauflands an der Bentheimer Straße sowie auf der Parkfläche des Aldi an der Friedrich-Ebert-Straße. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 in Verbindung zu setzen.

