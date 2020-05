Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Frau wird durch Mülltonne verletzt

Recklinghausen (ots)

Auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Bottroper Straße kam es am Dienstag, gegen 9.35 Uhr, zu einem etwas ungewöhnlicheren Unfall. Eine 69-jährige Frau aus Gladbeck stürzte, weil eine Mülltonne gegen sie geschoben wurde. Dabei wurde die 69-Jährige leicht verletzt. Sie kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Eine 67-jährige Autofahrerin aus Gladbeck war beim Einparken gegen die Mülltonne gefahren, woraufhin die Tonne gegen die Frau stieß, die gerade daran vorbeiging. Der Sachschaden liegt bei etwa 300 Euro.

