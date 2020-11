Polizei Bielefeld

POL-BI: Erneut Lenkräder gestohlen

BielefeldBielefeld (ots)

MK / Bielefeld / Schildesche - In Schildesche haben Diebe in der Nacht zu Donnerstag, 12.11.2020, erneut Autos aufgebrochen und Autoteile gestohlen.

In der Straße Heidegärten erbeuteten Unbekannte zwischen Mittwoch, gegen 15:30 Uhr, und Donnerstag, 07:20 Uhr, ein mobiles Garmin Navigationsgerät, eine Ray-Ban Sonnenbrille und ein BMW Lenkrad. Ein 36-jähriger Bielefelder hatte seinen 3er BMW Touring in Nähe der Einmündung der Apfelstraße abgestellt. Der BMW blieb mit einer eingeschlagenen Seitenscheibe zurück.

Am frühen Donnerstagmorgen schlugen Diebe in der Nachbarschaft Am Kattenkamp eine Autoscheibe eines 1er BMW ein. Sie bauten das Lenkrad aus und verschwanden damit unerkannt. Der 41-jährige BMW-Fahrer wurde gegen 07:35 Uhr von Nachbarn über den Diebstahl informiert. In der Nacht hatte eine weitere Anwohnerin gegen 02:00 Uhr noch nichts Ungewöhnliches an dem BMW bemerkt. Das Auto stand in Nähe der Einmündung der Apfelstraße.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Bielefeld / 0521/545-0

