Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher erbeutet hochwertiges Fahrrad

BielefeldBielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Stieghorst-

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 13.11.2020, brachen Unbekannte in ein Geschäft an der Elpke ein und stahlen ein hochwertiges Fahrrad.

Nach Ladenschluss, Donnerstagabend um 18:30 Uhr, warfen Einbrecher an dem Fahrradladen in der Straße Elpke mit einem Gullideckel eine Schaufensterscheibe ein. Sie griffen aus der Auslage ein matt-schwarzes Rennrad der Marke Kuota und flüchteten damit unerkannt.

Freitagmorgen, 06:45 Uhr, fiel einem Bielefelder an dem Fahrradgeschäft die eingeworfene Scheibe sowie auf der Fahrbahn der Straße Elpke der fehlende Gullideckel auf. Er benachrichtigte die Polizei.

Die Polizei Bielefeld sucht Zeugen und bittet diese Hinweise unter 0521-545-0 zu melden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Stefan Bökenkamp (SB), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222

Dominik Schröder (DS), Tel. 0521/545-3195

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell