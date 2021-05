Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pkw fährt gegen Baum - alkoholisierter 18-jähriger Verursacher flüchtet zu Fuß

Delmenhorst (ots)

Am 22.05.2021 um 05:20 Uhr kam es in der Dwostraße zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 18-jähriger Delmenhorster mit einem Pkw VW Passat gegen den rechten Bordstein, kam dadurch von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Der Verursacher verließ im Anschluss zu Fuß unerlaubt den Unfallort, konnte aber kurz darauf durch die Polizei gestellt werden. Der Delmenhorster stand unter Alkoholeinfluss und war ferner nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihm erwartet jetzt ein Strafverfahren. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Baum entstand geringer Sachschaden.

