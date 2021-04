Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

57537 Wissen, Bahnhofstr. (ots)

Im Rahmen einer Standkontrolle überprüften Beamte der Bereitschaftspolizei Koblenz am Mo., 12.04.2021, den Fahrzeugverkehr in der Bahnhofstr. Gegen 11:15 Uhr fuhr ein 15-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Kleinkraftradroller in die Kontrollstelle. Er war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Etwas später, gegen 11:30 Uhr kontrollierten die Beamten einen 37-jährigen Fahrzeugführer eines Pkw Opel Astra. Der 37-Jährige konnte ebenfalls keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. In beiden Fällen wurden die Fahrzeugschlüssel vorläufig sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell