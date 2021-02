Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Lastwagen rammt Gegenverkehr

Eine Frau wurde am Montag bei einem Unfall nahe Ehingen schwer verletzt.

Ulm (ots)

Der Unfall ereigente sich gegen 11.45 Uhr auf der B311. Ein 65-Jähriger fuhr zu dieser Zeit mit seinem Lastwagen in Richtung Ulm. Kurz vor Gamerschwang geriet er mit dem Laster rechts neben die Fahrbahn. Er lenkte dagegen und kam zu weit nach links. Deshalb rammte er einen Land Rover, der entgegenkam. In diesem Auto wurde die 63-Jährige am Steuer schwer verletzt. Die Feuerwehr befreite die Frau aus dem beschädigten Wagen. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls auf. Für die Dauer der Unfallaufnahme bis zur Bergung der Fahrzeuge musste die B311 stundenlang gesperrt bleiben. Die Polizei informierte auch das Landratsamt Alb-Donau-Kreis als Umweltbehörde, weil aus dem Lastwagen etwa 200 Liter Diesel ausgelaufen waren. Um eine Gefahr für die Umwelt auszuschließen, ließ das Landratsamt das Erdreich an dieser Stelle abtragen. Den Sachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf insgesamt rund 75.000 Euro.

Wolfgang Jürgens, Tel. 07231/188-1111

