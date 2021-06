Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Berenbrock/ Gegen Baum geprallt und überschlagen

Coesfeld (ots)

Die Straße Berenbrock war am Donnerstag (10.06.21) nach einem Unfall gesperrt. Gegen 9.05 Uhr war eine 76-jährige Autofahrerin aus Lüdinghausen in Richtung K23 unterwegs. Aus noch nicht geklärter Ursache kam sie nach rechts von der Straße ab, prallte mit ihrem Auto gegen einen Baum und überschlug sich. Die 76-Jährige befreite sich selbstständig aus dem Auto. Mit einem Rettungswagen kam sie schwer verletzt in ein Krankenhaus.

