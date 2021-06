Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Leversum/ Fahrt mit Pferdekutsche endet im Graben

Coesfeld (ots)

Die Fahrt mit einer Pferdekutsche endete am Mittwochabend (09.06.21) für zwei Lüdinghauser (65-Jährige, 68-Jähriger) im Graben. Gegen 20.55 Uhr befuhren sie mit ihrer Pferdekutsche die Lüdinghauser Bauernschaft Leversum. Aufgrund eines lauten Knalls erschreckte sich das Zugpferd und lief samt Kutsche in den Straßengraben. Beim Aufprall zogen sich die Lüdinghauser leichte Verletzungen zu. Mit einem Rettungswagen kam eine Person in ein Krankenhaus. Das Tier blieb unverletzt. Der Knall entstand durch das Verladen von Holzplatten in unmittelbarer Nähe.

