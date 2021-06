Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Kranichholz/ Jugendlicher anzüglich gegenüber Frauen

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Jugendlicher hat sich am Mittwoch (09.06.21) anzüglich gegenüber zwei Frauen aus Lüdinghausen verhalten. Gegen 16.15 Uhr befanden sich die 51- und 67-jährigen Spaziergängerinnen auf dem Trimm-dich-Pfad in Lüdinghausen. Der unbekannte Jugendliche urinierte in ihrer Nähe, machte zwischenzeitig Stöhn-Geräusche und fragte dann nach Oralverkehr.

Der Jugendliche wird wie folgt beschrieben:

- ca. 15 Jahre alt - kräftige Statur - blonde Haare

Er führte einen grauen Rucksack und ein schwarzes, sportliches Fahrrad mit sich. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell