Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Unfall durch unerwartetes Wenden, LKW flüchtig.

Hattingen (ots)

Am 04.06.2021, gegen 06:20 Uhr, befuhr ein Lkw die August-Bebel-Straße in Fahrtrichtung Bochum. In Höhe der "Roonstraße" wendete er sein Fahrzeug plötzlich. Ein nachfolgender 29-jähriger Essener musste durch das Ausscheren des Lkw dabei mit seinem weißem Honda die Fahrspur wechseln. Als der Lkw bei seinem Wendemanöver dabei auch diese Fahrspur in Anspruch nahm, musste der Essener stark abbremsen. Eine 39-jährige Hattingerin, welche sich mit ihrem VW Polo hinter dem Fahrzeugführer des Hondas befand, konnte darauf nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf diesen auf. Der Lkw flüchtete anschließend vom Unfallort. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 7000 Euro. Die Fahrzeugführerin des VW verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Auslaufende Betriebsmittel wurden durch die Feuerwehr abgestreut.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell