Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Unfall auf der Elberfelder Straße

Sprockhövel (ots)

Eine 21-Jährige war am Donnerstagabend mit ihrem Leichtkraftrad auf der Elberfelder Straße unterwegs. Etwa in Höhe der Ortschaft Horath geriet sie in ein Schlagloch auf der Fahrbahn und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich dabei. Die Frau aus Mettmann kam auf dem Grünstreifen zum Stillstand. Sie verletzte sich bei dem Sturz leicht und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

