Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Verletzte nach Auffahrunfall

Herdecke (ots)

Am Donnerstagabend verletzte sich eine 51-jährige Dortmunderin bei einem Verkehrsunfall auf der Ender Talstraße leicht. Ein 41- jähriger Dortmunder bemerkte zu spät, dass die vor ihm fahrende 51-Jährige an der Einmündung zur Gederner Straße an dem dortigen Stoppschild anhielt und fuhr mit seinem Skoda auf das Leichtkraftrad der 51-jährigen auf. Die Frau stürzte mit ihrem Fahrzeug und verletzte sich dadurch leicht. Sie suchte selbstständig einen Arzt auf.

