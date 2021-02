Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Feiernde Jugendliche in Rheinbreitbach

Neuwied (ots)

Durch einen Zeugen, wurden am Freitag, 12.02.2021 mehrere Jugendliche der Polizei gemeldet, die sich feiernd am Koppelkreuz in Rheinbreitbach aufgehalten hatten. Aufgefallen waren sie durch erheblichen Lärm und Lichteffekte, welche eine nicht unerhebliche Außenwirkung erzielten. Durch die Polizei, konnten bei Eintreffen vor Ort 8 Jugendliche festgestellt werden, welche bei Erkennen der Streife in halsbrecherischer Weise einen Abhang hinunterflüchteten und unerkannt entkommen konnten.

Die Polizei weist noch einmal daraufhin, dass alle Verstöße gg. die aktuelle Corona-Verordnung verfolgt und geahndet werden.

Aus diesem Grund wird wiederholt darauf hingewiesen, dass das Ziel die Ansteckungszahlen zu senken, nur durch Einhalten der Regeln erfolgen kann und nur funktionieren kann, wenn "alle" mitmachen. Dann wird ein unbeschwertes Feiern ohne die ganzen Einschränkungen auch irgendwann wieder möglich sein.

Die Polizei bittet deshalb - "Halten Sie alle durch" gemeinsam von jung bis alt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell