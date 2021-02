Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl von Brennholz

57539 Etzbach (ots)

Der Geschädigte meldet am 13.02.2021 den Diebstahl von Brennholz (Meterholz) von einem ihm gehörenden Grundstück in Etzbach. Nach Zeugenangaben soll ein bislang Unbekannter in den späten Nachmittagsstunden des 13.02.2021 diese in den Kofferraum seines PKW eingeladen und abtransportiert haben. Etwaige Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Altenkirchen zu melden.

