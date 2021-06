Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Bergmanns Weg/Einbruch in Haus

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind am Mittwoch (09.06.21) in ein Haus am Bergmanns Weg eingebrochen. Zwischen 8 Uhr und 13 Uhr schlugen die Täter mit einem Stein die Sprossenverglasung der Terrassentür ein. Sie erbeuteten Schmuck. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14-0 um Hinweise.

