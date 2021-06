Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Darfeld, Sudetenstraße/ Kleidung aus Containern gestohlen

Coesfeld (ots)

Drei Unbekannte haben am Dienstag (08.06.21) Kleidung aus Altkleider-Containern an der Sudetenstraße in Darfeld gestohlen. Passiert ist das zwischen 19.20 und 19.40 Uhr.

Zeugen beschreiben die Männer wie folgt:

1. Männlich, Mitte 30, kurzgeschorene schwarze Haare, gekleidet mit schwarzem T-Shirt und schwarzer kurzer Hose.

2. Männlich, Mitte 20, schwarzes gelocktes Haar, blauer Schlumpfpullover mit Aufdruck.

3. Männlich, 13 bis 14 Jahre alt, schwarzes Haar.

Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14-0 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell