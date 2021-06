Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Wellstraße/Schlafendes Paar von Einbrechern überrascht

Coesfeld (ots)

Ein Erwachen mit Schrecken gab es am Mittwoch (09.06.21) für ein Nottulner Ehepaar an der Wellstraße. Gegen 9.20 Uhr schlief es noch, als ein unbekannter Mann die Schlafzimmertür öffnete. Die Ehefrau erkannte eine weitere männliche Person auf der Treppe im Flur. Beide Personen flohen unverzüglich in unbekannte Richtung. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen im Einsatz.

Personenbeschreibung:

1. Person: männlich, rund zwei Meter groß, schlanke Statur, ca 50-60 Jahre alt, Käppi. 2. Person: männlich, schlank, erheblich kleiner als der andere Tatverdächtige, vermutlich ein Jugendlicher.

Ob die Einbrecher etwas gestohlen haben, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell