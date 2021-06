Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Kapellenweg/Grauer VW California gestohlen

Coesfeld (ots)

Für einen 60-jährigen Lüdinghauser endete der Arbeitstag am Dienstag (08.06.21) mit einer bösen Überraschung. Zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr haben Unbekannte seinen grauen VW California gestohlen. Das Fahrzeug stand auf einem privaten Parkplatz am Kapellenweg. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

