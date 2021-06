Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Lindenstraße

Angetrunkener Rollerfahrer verursacht Unfall

Coesfeld (ots)

Am 09.06.2021, gegen 02.20 Uhr, verursachte ein 17-jähriger Rollerfahrer einen Auffahrunfall an der Lindenstraße in Nottuln.

Bei der Unfallaufnahmen ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Alkoholkonsum des Nottulners. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholvortest bestätigte den Verdacht.

Auf der Wache der Polizei in Dülmen wurde ihm eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell