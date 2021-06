Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, L844 - Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer

Coesfeld (ots)

Am 08.06.2021 kam ein 63jähriger Motorradfahrer aus Senden gegen 16:00 Uhr aus noch ungeklärter Ursache auf der Landstraße 844 zwischen Senden und Appelhülsen in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Bei dem nachfolgenden Sturz verletzte sich der Motorradfahrer schwer und wurde durch Rettungskräfte in ein umliegendes Krankenhaus zur weiteren Versorgung gebracht. Während der Unfallaufnahme war die Landstraße komplett gesperrt.

