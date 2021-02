Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Twistringen - Tankstelle überfallen ---

Diepholz (ots)

Am Donnerstag gegen 22.00 Uhr haben zwei noch unbekannte Täter eine Tankstelle in der Bremer Straße überfallen. Mit erbeutetem Bargeld und Tabakwaren flüchteten sie zu Fuß.

Gegen 22.00 Uhr betrat einer der beiden Unbekannten die Westfalen-Tankstelle und begab sich zielgerichtet zur Kasse. Der zweite Täter blieb an der Eingangstür und stand vermutlich "Schmiere". Der Täter an der Kasse forderte den Mitarbeiter auf, das Bargeld aus der Kasse in einen Beutel zu packen. Hierbei drohte er dem Mitarbeiter mit einer Schußwaffe. Außer Bargeld ließ sich der Täter auch noch Tabakwaren in den Beutel packen. Danach verließen beide Täter die Tankstelle und flüchteten zu Fuß. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei mit mehreren Streifenwagen blieb erfolglos. Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben: Der Täter am Eingang soll 20 bis 25 Jahre alt gewesen sein. Er trug eine dunkle Hose und eine dunkle Jacke mit Kapuze. Der Haupttäter, ebenfalls 20 bis 25 Jahre alt, trug Jeans und ebenfalls eine dunkle Jacke mit Kapuze. Beide trugen helle Basecaps und Mundschutz.

Hinweise auf die Täter, oder besondere Beobachtungen, nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell