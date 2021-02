Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke - 82-jährige Frau vermisst ---

Diepholz (ots)

Wie der Polizei Syke erst heute Nachmittag bekannt wurde, wird seit Montag eine 82-jährige Frau aus Syke vermisst. Sie war am Montag zuletzt an ihrer Wohnanschrift in der Wilhelmstraße gesehen worden. Eine Suche im Umfeld der Wohnanschrift und an bekannten Örtlichkeiten, an denen sie sich gerne aufhielt, blieb bis in den heutigen Abend ergebnislos. Die 82-Jährige ist vermutlich mit einem Rollator unterwegs. Eine Beschreibung bzw. ihre Bekleidung sind nicht bekannt. Hinweise zu der Vermissten nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell