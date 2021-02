Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Nachtragsmeldung - Zeugin in Stuhr nach Schlägerei gesucht

Diepholz (ots)

Am 24.01.2021, gegen 02:30 Uhr, kam es in Stuhr, in der Bremer Straße beim dortigen ZOB-Brinkum zu einer Schlägerei von mehreren Personen. Während der Auseinandersetzung, die auf der Straße ausgetragen wurde, ist eine Frau in einem dunklen Pkw mehrmals an der Personengruppe vorbei gefahren und hat letztendlich auch einen Rettungswagen zu der Örtlichkeit herbei gerufen. Die Polizei Weyhe sucht diese Zeugin und nimmt Hinweise unter der Nummer 0421-80660 entgegen.

