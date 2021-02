Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 02.02.2021

Diepholz (ots)

Diepholz - Kollision mit Baum

Zu einem Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person kam es am Montag, den 01.02.2021 gegen 15:45 Uhr im Triftweg in Diepholz. Eine 51-Jährige Diepholzerin verlor auf unbekannte Art und Weise die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit einem Baum im Seitenraum. Daraufhin wurde der Peugeot auf die gegenüberliegende Fahrbahn geschleudert, ehe er dort zum Stehen kam. Die Fahrzeugführerin erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Barnstorf - Glätteunfall

In den gestrigen Abendstunden, gegen 21:00 Uhr, befuhr ein junger Mann aus Eydelstedt die Straße Aldorf von Rüssen kommend in Richtung Aldorf. Aufgrund unangepasster Geschwindigkeit bei Glätte kam der 28jährige Fahrzeugführer eines Opel Corsas nach einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kam in einem Graben auf dem Dach liegend zum Stehen. Der 28jährige blieb unverletzt. Sein PKW wurde abgeschleppt.

Scholen - Diebstahl von zwei PKW Anhängern

In der Nacht von Sonntag, den 31.01.2021 / 20:00 Uhr auf Montag, den 01.02.2021 / 08:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus einer verschlossenen Scheune in Scholen, Anstedt, zwei PKW Anhänger im Wert von ca. 3500 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten die Polizei Sulingen unter der Nummer 04271-9490 zu informieren.

Sulingen - Sachbeschädigungen an PKW

In der Zeit von Samstag, 30.01.2021 / 15:00 Uhr bis Montag, 01.02.2021 / 07:27 Uhr, wurden die Außenspiegel zweier in Sulingen, Kampstraße und Lange Straße geparkten Daimler Sprinter und Opel Mocca von Unbekannten abgetreten. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 700 Euro. Im gleichen Zeitraum riss ein unbekannter Täter eine vor der Frontscheibe eines ebenfalls in Sulingen, Kampstraße abgestellten PKW Hyundai angebrachte Frostschutzfolie ab und zeichnete in den auf der Motorhaube liegenden Schnee ein Hakenkreuz. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Sulingen unter 04271-9490 entgegen.

Ehrenburg - Windschutzscheibe zerschlagen

Am Montag, 01.02.2021, 02:26 Uhr, zerschlug ein bislang unbekannter Täter mit einem Beil oder einer Axt, die Windschutzscheibe eines auf einem Grundstück in Ehrenburg, Wesenstedt, abgestellten PKW. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 400 Euro. Gleichgelagerte Fälle gab es bereits im Dezember 2020 und Januar 2021. Zeugen, die Hinweise zur Ermittlung des Täters machen können, sollten diese an die Polizei Sulingen (04271-9490) oder Schwaförden (04277-964070) melden.

Bassum - Diebstahl bei den Windrädern

Von den fast fertig gestellten Windrädern in Albringhausen wurden in der Zeit von Samstag, 30.01.2021; 18:00 Uhr bis Montag, 01.02.2021; 7:00 Uhr einige Ersatzteile gestohlen. Das Diebesgut hat einen Wert von ca. 2500 Euro. Wem in der Gegend etwas aufgefallen ist, wird gebeten, sich mit der Polizei in Bassum, Tel. (04241-971680) in Verbindung zu setzen.

