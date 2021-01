Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz vom 31.01.2021

Diepholz (ots)

PK Syke

Syke: - Trunkenheit im Straßenverkehr Im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf dem Jardinghauser Weg ergab eine Atemalkoholmessung bei einem 34-jährigen Pkw-Fahrer aus Bremen einen Wert von 1,21 Promille. Zudem wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

Syke: - Gefährdung des Straßenverkehrs Am 30.01.2021, gegen 19:10 Uhr, fiel ein 42-jähriger Pkw-Fahrer aus Wellen aufgrund seiner unsicheren Fahrweise im Bereich der Bundesstraße 6 auf. Im Rahmen einer Kontrolle wurde deutlich Alkoholgeruch bei dem Fahrzeugführer festgestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde der Führerschein sichergestellt.

PK Sulingen

Sulingen - Glätteunfall Am Samstagabend, gegen 20:50 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Sulinger mit seinem Pkw Kia die Nienburger Straße (alte B 214) in Richtung Sulingen. Aufgrund von Eisglätte kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Pkw gegen einen Straßenbaum. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Am Pkw und Straßenbaum entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3200,- Euro.

PI Diepholz und PK Weyhe

- keine presserelevanten Meldungen -

